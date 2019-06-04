Соседская вражда: мужчина бросил петарду под ноги девочке в Кузбассе

Затяжной конфликт между соседями в Ленинске-Кузнецком едва не перешел в стадию вооруженного противостояния после того, как владелец одного дома бросил петарду во двор другого и едва не покалечил маленькую девочку. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как около половины десятого вечера 3 июня направлявшийся к дому мужчина перебросил через двухметровый забор подожженную петарду и тут же вместе с супругой скрылся за дверью. Пиротехническое изделие приземлилось недалеко от играющих детей, и им заинтересовалась юная соседка. Дотронуться до "бомбочки" она, по счастью, не успела — та разорвалась у ее ног.

"Бомбочку бросил сосед этой семьи. Между домами идёт затяжная война", — рассказал "Сибдепо" местный житель.

Дети нередко страдают от пиротехники, так что выходка мстительного соседа могла привести к печальным последствиям — во время взрыва петарды девочка могла лишить пальцев на руке.

Стали ли родители ребенка привлекать к делу полицейских, остается неизвестным.