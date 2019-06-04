Сварщик спас троих людей при помощи ковша экскаватора

Сварщик из села Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.

О необычном спасении рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей странице во "ВКонтакте". По его словам, местный сварщик Игорь Няч увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже. 28-летний мужчина сориентировался моментально. Он запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры трех человек. От гибели Игорь Няч спас двух старушек и маленькую девочку.

По словам губернатора, как только люди оказались в безопасности, Игорь Няч побежал помогать пожарным.

Пожар в доме случился 29 мая в селе Гыда Тазовского района. Огонь охватил утеплитель трехэтажного дома на площади около одной тысячи квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в течение часа. Из горящего дома были эвакуированы шесть человек, никто из них не пострадал. Огонь повредил чердак и около пятидесяти оконных рам, сообщается на сайте противопожарной службы Ямало-Ненецкого округа. Причины пожара устанавливаются.