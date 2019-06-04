Погибших в Ашинской катастрофе вспоминают по всей России

Погибших в Ашинской катастрофе сегодня вспоминают по всей России. Трагедия случилась на Транссибирской магистрали в 11 километрах от областного города Аши в 1989 году, напоминает ГТРК "Южный Урал".

В ночь на 4 июня во время встречного движения пассажирских поездов Адлер — Новосибирск и Новосибирск — Адлер произошел взрыв газа в расположенном поблизости железной дороги трубопровода. Сразу вспыхнул мощный пожар. В результате ударной волной часть вагонов было снесено, другая часть смята. Официальные данные гласят: 575 погибших, из них 181 ребенок. Пострадало в общей сложности полторы тысячи человек.

На месте трагедии, которую называют крупнейшей железнодорожной катастрофой в России, установили мемориал. Каждый год сюда приезжают "Поезда памяти" с родственниками погибших.