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Аресты в Следственном комитете 38 минут назад
Много планов на будущее: бывший генерал СК, сдавший подельников, вышел на свободу
Бывший первый замначальника столичного главка Следственного комитета Москвы Денис Никандров, который вышел из колонии по УДО, рассказал, что у него много планов на будущее.
"Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать", — заявил Никандров РИА Новости.
Он пообещал дать интервью, но сказал, что сначала выберет независимого журналиста.
В августе 2015 года суд приговорил Никандрова к 5,5 годам колонии за взятку в 1 миллион долларов за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) Итальянца – помощника Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, взятку он получил вместе с подельниками, в том числе начальником столичного главка СК генералом Александром Дрымановым.
Никандров заключил сделку со следствием. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание проходило в закрытом режиме. Коллеги Никандрова рассказали, что он дал показания на своего бывшего босса Дрыманова, так как тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова".
24 мая суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Никандрова.
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