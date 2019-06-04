Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Сотрудниками Следственного комитета задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Трагические события произошли 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. 24-летний Никита Белянкин увидел драку возле бара. Он попытался помочь и вмешался. Бывшему бойцу спецназа ГРУ нанесли удар ножом в сердце, в результате которого он скончался. Нападавшие скрылись.

В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Они подозреваются в совершении указанного преступления, роль каждого из них устанавливается следствием. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. По факту ранения молодого человека, за которого вступился Никита Белянкин, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По словам представителя СК Светланы Петренко, дела объединены в одно производство.

Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ. Он участвовал в боевых операциях в Сирии. Недавно молодой человек уволился со службы и собирал документы, поскольку хотел работать в полиции.