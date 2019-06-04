Девочки-близняшки с мамой и прабабушкой погибли в огне на юге Москвы

Четыре человека, в том числе две девочки, погибли при пожаре в многоэтажке в Конькове. Первоначально сообщалось, что всех жильцов объятой пламенем квартиры спасли, однако позже СКР сообщил о том, что они скончались. Осмотр места происшествия сняли на видео.

Огонь вспыхнул около 10 часов утра 4 июня на пятом этаже в доме 94/2 по Профсоюзной улице. Источник "Интерфакса" сообщил, что из помещения эвакуировали трехлетних девочек-близнецов, их 24-летнюю маму и 84-летнюю прабабушку, но спасти им жизнь не удалось — реанимационные мероприятия оказались бесполезны.

В то же время столичное управление по Москве отмечает, что тела погибших обнаружили во время осмотра квартиры после того, как пожарные справились с огнем.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, причины возгорания только предстоит установить.