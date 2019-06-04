В подмосковном Солнечногорске застрелен директор ТЦ

В Солнечногорском районе Московской области неизвестный застрелил директора торгового центра.

60-летнего Николая Леонова застрелили из пистолета с глушителем. Преступник скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах не исключают, что убийство могло быть заказным и связано с предпринимательской деятельностью человека, сообщает ТАСС.

Мужчина был директором торгового центра в Солнечногорске. Сотрудники полиции ведут оперативно-разыскные мероприятия, которые помогут установить местонахождение и последующее задержание злоумышленника.

Следствие выясняет, связано ли преступление с предпринимательской деятельностью мужчины. Эта версия рассматривается в числе приоритетных.