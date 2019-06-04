Заказное убийство директора подмосковного ТЦ попало на видео

Шестидесятилетний директор одного из торговых центров Солнечногорска пал жертвой киллера — Николая Леонова застрелили у служебного входа в помещение. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

Нападение произошло утром во вторник, 4 июня. На кадрах видно, как преступник в мотоциклетном шлеме быстро подходит к двери и делает выстрел из пистолета Макарова с глушителем, после чего убегает. С места он скрылся на мотоцикле.

Пуля попала в голову предпринимателю, он скончался на месте. Задержать предполагаемого убийцу пока не удалось.