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Ситуация на Украине 1 час назад
На Украине возмущены беспределом полицейских, убивших мальчика
На Украине общество выражает большое возмущение насчет ситуации с полицейскими, которые застрелили пятилетнего мальчика. Анонсирован митинг у здания МВД, цель которого добиться отставки главы министерства Арсена Авакова, а также других должностных лиц.
На сайте президента Украины уже появилась соответствующая петиция, она набрала 8 тысяч голосов. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, необходимо собрать 25 тысяч.
Трагический инцидент случился в Киевской области, в городе Переяслав-Хмельницкий, 31 мая. Пятилетний мальчик гулял во дворе и получил пулевое ранение в голову. Виновниками происшествия стали двое полицейских, которые забавлялись в соседнем дворе, стреляя по банкам. Сотрудники правоохранительных органов были пьяны. Одна из пуль попала в ребенка, который скончался накануне одной из киевских больниц, сообщает телеканал "Россия 24".
Сначала полицейским даже хотели смягчить наказание. Сегодня суд отправил их под арест без права залога. Мужчины могут получить пожизненное заключенное.
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