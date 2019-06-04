Ураганный ветер в Башкортостане сорвал крышу со здания школы

Ураганный ветер в Башкирии сорвал кровлю со здания школы. ЧП произошло в селе Мраково Кугарчинского района. Сильные порывы ветра оставили местную школу фактически без крыши. Воздушные потоки вырвали металлические листы вместе с перекрытиями, и откинули их на несколько метров от строения, передает ГТРК "Башкортостан".

Площадь повреждения составляет около 60 кв. метров. Угроза обрушения отсутствует. Пострадавших нет. Также местные жители сообщили, что ураганный ветер повалил во Мраково деревья и оборвал линии электропередач. Специалисты уже начали работу по ликвидации последствий.