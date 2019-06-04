Курс на реализм. Россия скоро может вернуться в ПАСЕ

"Украинские представители в Совете Европы, судя по прессе, очень хотят устроить крестовый поход против России. Но настроение меняется в сторону реализма. Трезвомыслящие люди в СЕ, а их много, понимают, что без России вести речь о Большой Европе просто невозможно", — заявил в эфире программы "60 минут" представитель РФ при этой организации Ивaн Солтaновский.

"Последние решения комитета по регламенту, по сути, восстанавливают Россию в правах. Из списка санкций исключены ключевые вопросы: голосование, представительство и право выступать. Это очень важно. Теперь надо, чтобы сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая откроется в Страсбурге 24 июня, подтвердила принятое решение комитета. Это большой сдвиг, но играть триумфальный марш пока рано. Надо довести дело до конца", — подчеркнул дипломат.



Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в сессии ассамблеи в июне. В то же время предлагается изменить устав организации с тем, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены ПАСЕ не могли быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в ассамблее и в ее органах.