"Адски страшно": пассажирка рассказала о ЧП на борту вернувшегося в Москву самолета

Вернувшийся во Внуково самолет авиакомпании UTair на границе с Белоруссией совершил аварийное снижение с 10,6 до 3 тысяч метров. Судя по кадрам от очевидца, паники на борту не было, хотя некоторые пассажиры позже сетовали на отсутствие кислорода в выпавших масках.

Из Москвы направлявшийся в Берлин Boeing 737-500 вылетел в 11:16 и долетел до белорусского Полоцка, когда пилоты сообщили о возникших проблемах с герметизацией — сработал датчик турбонаддува.

"Всегда надеялась испытать это только в кино. Самолет начинает резко снижать высоту, сверху на тебя выпадают желтые кислородные хрени. Адски страшно. Это продолжалось минут 10, я даже успела начать соображать, где выходы, как наклоняться в случае аварийной посадки, дыма и т.п. Потом сказали, что все ОК и нас возвращают во Внуково", — рассказала Мария.

До аэропорта вылета самолет шел на высоте 3 тысячи метров, в салоне, по некоторым данным, пахло дымом. Посадка прошла штатно, никто из пассажиров — а их было около ста — не пострадал. Тем не менее, большинство из них предпочли вернуть деньги и взять билеты на рейсы других авиакомпаний.