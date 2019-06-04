Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, изменила показания

В деле о предполагаемом изнасиловании, которое якобы совершил ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, всплыли новые подробности. Жертва в ходе следствия изменила показания, из-за чего от нее отказались ранее нанятые адвокаты.

Как уже сообщали Вести.Ru, Неймару вменяется в вину сексуальное насилие, которое, якобы, имело место 15 мая в одном из отелей столицы Франции, где футболист встретился с одной из соотечественниц, которая приехала в Париж по его приглашению и за его счет. Иск в полицию пострадавшая подала в Бразилии по возвращении, так как боялась заводить дело в чужой стране.

Сам футболист признался, что имел отношения с этой женщиной, но сексом занимался с ней по обоюдному согласию. Теперь, когда правоохранители всерьез взялись за расследование, жертва заявила, что и вправду отношения с Неймаром в отеле случились по обоюдному желанию, но во время близости пьяный спортсмен якобы применил силу и избил ее. Как сообщает издание Globoesporte после этого юридическая компания расторгла контракт с девушкой.

Но все точки над "i" в деле еще далеко не расставлены. Дело в том, что Неймар в одной из социальных сетей выложил в качестве доказательства своей невиновности переписку с пострадавшей и ее изображения пикантного свойства. А такие действия в Бразилии квалифицируются как нарушение закона и могут повлечь за собой тюремный срок до 5 лет.