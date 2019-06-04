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Болезнь и смерть Юлии Началовой 26 минут назад
Фанаты Юлии Началовой после "мироточения" креста просят ее канонизировать
В "Прямой эфир" пришли друзья, родные и поклонники Юлии Началовой – певицы, которая внезапно скончалась в середине марта. Ей было всего 38.
После того, как минул 40-й день с ее кончины, поклонники и некоторые пользователи в соцсетхя заговорили о том, что на могиле Юлии Началовой "замироточил" крест. Более того: люди стали приходить на кладбище, чтобы взять с собой горсть земли.
Они "заряжают" таким образом воду, крем и амулеты считая, что это избавляет от напастей и хворей.
Кроме того, поклонница певицы Виктория Романова, которая 15 лет входит в ее фан-клуб, просит рассмотреть вопрос о причислении Юлии Началовой к лику святых.
Причем, у нее немало единомышленников в этом вопросе.
В студии программы все эти заявления вызвали бурную реакцию. "Истерией" и "мракобесием" назвала происходящее радиоведущая Алла Довлатова. "Родные Юли говорят, что это все неправда, что люди просто пиарятся", — сказала Довлатова, призвав распространителей подобных слухов вспомнить о совести и о том, что это, в конце концов, просто неприлично.
Актриса Ольга Спиркина, которая разделяет точку зрения Довлатовой, пояснила, что нередки случаи, когда дерево, находясь на жаре, выделяет смолу.
О том, что с крестами на могилах нередко что-то происходит – они могут покоситься, расколоться, на них может выступить смогла – говорят и другие гости программы. И это вовсе не значит, что могила какая-то "особенная".
При этом музыкальный критик Алексей Остудин отметил, что хорошо знал Юлю, и она никогда не подчеркивала свою воцерквленность.
По его словам, если бы певица узнала об этих слухах, то "восприняла бы как абсурдную дурную шутку" и "пришла бы в шок".
Что же касается сторонников "канонизации" Началовой, то их главный аргумент состоит в том, что Юля перед смертью очень страдала.
На это им отвечают, что от рака и других страшных болезней с тяжелыми осложнениями умирают тысячи людей, так неужели их всех церковь должна признать мучениками и причислить к лику святых?
Профессор религиоведения Александр Дворкин напоминает: "Мученик – это в первую очередь свидетель Христа, даже перед лицом смерти и мучений, а Юля даже не была церковным человеком".
Как на происходящее реагирует бывший пресс-секретарь певицы Анна Исаева? Что говорит об этом иеромонах Фотий? Кто и зачем распускает слухи о "чудесах", которые якобы происходят на могиле Началовой?
Об этом, а также о том, кто поджог могилу певца Евгения Осина, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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