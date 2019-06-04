В Химках голуби терроризируют жильцов дома

Они вселились в квартиру и начали завоёвывать территории. Соседям пришлось отступить. В подмосковных Химках целый дом страдает от непрошенных гостей. Владельцы одной из квартир предоставили голубям свою жилплощадь в неограниченное пользование. Люди теперь боятся ходить под окнами и паркуют машины в других дворах.

Жители этой пятиэтажки в Химках стараются покинуть свой двор как можно раньше утром. Потому что с первыми лучами солнца просыпаются их пернатые соседи, гнездящиеся в одной из квартир на втором этаже. После чего птицы мира наносят обильные авиаудары по округе.

"Тут много детей бегает, детская площадка, детский сад. я не знаю, куда смотрит у нас СЭС. Конкретно ведь они разносчики, их перекармливают, и они из-за этого болеют", — говорит Марина Балдохина.

"Эти голуби реально дохнут у подъезда, прямо в квартиры в подъезды залетают, просто умирают там!" – волнуется Мария Быкова.

Действительно, птичьи тушки валяются по всему двору. Впрочем, хозяев квартиры-голубятни это, похоже, совсем не смущает.

Из беседы с Николаем: "Скажите, сколько у вас голубей всего там? — У меня нет ни одного голубя! — А вот те, которые влетают в форточку к вам?! — Они городские! — Городские? А соседи жалуются, что они все пачкают вокруг? — Ха-ха, это вы у них спросите, у голубей!"

"Они считают, что это божья тварь, она имеет право на жизнь — Так, а соседи не имеют? — А про людей они не думают почему-то!", — возмущается Нина Бирюкова.

Главный "аэродром подскока" крылатые агрессоры устроили на отобранной у людей площадке для сушки белья.

"Пожилая женщина каждое утро или там днем приходит и остатки пищи, например, арбуз старый, просто кидает туда, на бельевую площадку, то есть это просто все гниет", — говорит Быкова.

Неделя-другая под прицелом гулечек и любой автомобиль начинает ржаветь, агрессивный голубиный помет проедает краску до металла.

Из беседы с Николаем: "А вы их зачем подкармливаете, голубей? — Потому что они хотят кушать. — Да?! — Вы кушать хочете [орфография сохранена]?!!"

На коллективные жалобы все инстанции лишь отвечали, что на территории своей квартиры собственники имеют право кормить кого им угодно.

"Права полиции — ограничены, поэтому ничего коме беседы они предпринять не могут. Каким образом можно запретить человеку накормить голубя? Да никаким", — пояснил Виктор Икрянников, адвокат.

Орнитологи предупреждают, что голуби являются переносчиками опасных для человека заболевания, среди которых туберкулез, рожа, орнитоз, энцефалит, сальмонеллез. Причем бесконтрольное размножение летающих крыс происходит именно по вине сердобольных людей

Шокирующие кадры — голуби буквально отнимают еду у посетителей ресторана быстрого обслуживания. А вот во что они превратили лавочки для отдыха в возле метро "Парк культуры".

"Голуби загадили здесь все и люди соответственно не садятся сюда по понятным причинам", — говорит мужчина.

Это видео, снятое мамой малыша, спасающегося от толпы озверевших сизокрылых, может стать наглядным предупреждением любителям покормить птичек.