Курский пенсионер требует 2 миллиона рублей за исчезнувший клад
В Курске начался суд по делу о пропавшем кладе. 260 золотых червонцев времен Николая Второго в свое время сдали на экспертизу. Где все они загадочным образом превратились в гаечные ключи. Владелец раритета теперь требует компенсацию. 2 миллиона рублей. На поиски "заколдованного" клада отправился и наш корреспондент.
Александр Снегирев — против казначейства. Суд идет, курский пенсионер намерен идти до конца. Требует два миллиона рублей, полагая, что именно на эту сумму может рассчитывать, в качестве компенсации за сданный клад.
"А тут, такое получается, что отняли, и фиг тебе мужик! Ты крестьянин и тебе они не нужны! Им нужны, а мне не нужны", — возмущается Снегирев.
Золотые червонцы Николая II. Лик императора на аверсе и двуглавый орел на оборотной стороне. 260 таких монет Александр Снегирев нашел под половицами, когда делал ремонт. Говорит, этот клад когда-то принадлежал его бабушке. Старушка была и знахаркой, и модисткой. За свои услуги брала золотом. "К ней шли, везли, несли, давали все, кто — что даст", — говорит хозяин клада.
Царские рубли хотел было конвертировать в современные, на ближайшем рынке. Но полиция узнала о кладе раньше, Снегирев решил расстаться с деньгами добровольно.
"Акт приемки, там все, выдачи, они все зафиксировали, бумаги, говорят, через 10 дней мы тебе отдадим", — пояснил владелец раритета.
На экспертизу монеты отвезли в местный краеведческий музей. Посчитали, взвесили и оценили. Почти два килограмма чистого золота девятисотой пробы. Плюс историческая ценность.
"Ну, я так думаю, что сейчас он может стоить, где-то под 40-45 тысяч за одну монету. На мой взгляд, это больше похоже на коллекцию", — сказала хранитель отдела фондов Курского областного краеведческого музея Ирина Грибенникова.
О таких экземплярах мечтает любой музей. Но в фонды курского краеведческого этот клад не попал. Не вернулся он и к бывшему владельцу.
Золотые червонцы были под присмотром полиции. Их держали в комнате хранения вещественных доказательств. Все это время решалась дальнейшая судьба клада. В конечном итоге, его было решено отправить в Москву.
В столице ценную бандероль вскрыли, но вместо ценных монет там обнаружили гаечные ключи и строительный степлер. При этом потеряться по дороге золотой груз не мог. Почта в этой операции участия не принимала. Коробка была тщательно опечатана. Стояли нужные подписи ответственных сотрудников. Вес был соответствующий. Да и звон сомнений не вызывал. Но золото исчезло. В этой мистической истории стали разбираться сотрудники Следственного комитета. Однако пока так и не смогли выйти на след мага, превращающего золота в железо.
Как пояснили в СКР, конкретного человека, которому можно предъявить обвинение, у следствия нет. Представители казначейства на мирное урегулирование спора идти не спешат. Учитывая, что преступники так и не найдены, эта судебная тяжба, судя по всему, будет долгой.
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