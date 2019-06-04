Из-за взрыва гранаты в Краснодарском крае пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Взрыв произошел во дворе частного дома в городе Гулькевичи Краснодарского края, четверо человек госпитализированы, среди них 10-летняя девочка.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала дежурный офицер пресс-службы главного управления МВД по региону.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины случившегося и уточняют детали.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в результате взрыва гранаты из-за ссоры между соседями двух частных домов.