Вондроушова вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв Мартич

Чешская теннисистка, 38-я ракета мира Маркета Вондроушова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в двух сетах за два часа обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 7:6 (7:1), 7:5.

Чешка дважды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а у Мартич, занимающей 31-е место в рейтинге WTA, один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 12.

Таким образом, Вондроушова вышла в полуфинал Roland Garros, где ей будет противостоять британская теннисистка Йоханна Конта (26), переигравшая в 1/4 финала американку Слоан Стивенс (7) – 6:1, 6:4.