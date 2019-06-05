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5 июня 201901:57

РВСН получат в этом году более 30 межконтинентальных баллистических ракет

Global Look Press

В боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщили в министерстве обороны России, до конца текущего года в РВСН поставят свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В боевой состав будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Доля современных образцов ракетного вооружения будет увеличена до 76%, группировке РВСН придадут новые возможности по решению задач ядерного сдерживания, сообщает ТАСС.

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