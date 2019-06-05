В парламент Японии внесен документ с осуждением захватнических слов депутата

Правящие и оппозиционные партии Японии совместно внесли в среду в нижнюю палату парламента проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил.

Документ не имеет обязывающей силы и требует от него добровольно решить вопрос об отставке и отказе от мандата. Предполагается, что проект резолюции будет утвержден в четверг, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в парламенте выразил предельное сожаление по поводу высказываний депутата. Последний пока отказывается сдать мандат, заявляя, что не призывал начинать войну, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос.

После окончания Второй мировой войны Южные Курилы были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность восьми островов — Итурупа, Кунашира и Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Последние пять островов в Токио именуют Хабомаи и считают как бы за один остров.