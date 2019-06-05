В Ростовской области схватили группу квартирных аферистов

Группу подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью задержали в Ростовской области. Всего задержаны семеро аферистов.

Мошенники зарегистрировали на подставное лицо фирму по сдаче жилья внаем. Сейчас один из фигурантов дела находится под стражей, его сообщников оставили под подпиской о невыезде, передает телеканал "Россия 24".

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, клиенты вносили предоплату, которая якобы предназначалась владельцам помещений в качестве арендной платы.

Кроме того, мошенники уверяли граждан, что предоставленные услуги по поиску жилья оплачивать не надо, – это бремя ляжет на хозяев квартир.

"После заключения договора предполагаемый хозяин переставал выходить на связь, а лжериелтор сообщал, что речь шла об оказании информационных услуг, а не аренды и, таким образом, все условия выполнены. После чего также прекращал отвечать на звонки. По предварительным данным, от противоправных действий пострадали более 100 человек", — рассказала Ирина Волк.