Путин и Си передадут Московскому зоопарку двух панд

Встреча Владимира Путин и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в среду в Кремле. Стороны обсудят международную повестку: в том числе, кризис в Венесуэле, иранскую ядерную проблему и ситуацию с Северной Кореей. Поговорят об укреплении торгово-экономического сотрудничества и взаимодействии в сфере энергетики и освоении космоса. После переговоров лидеры России и Китая посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку двух больших китайских панд, для которых там сделали специальный павильон. Программа государственного визита Си Цзиньпина продолжится завтра в Петербурге. Там он примет участие в Международном экономическом форуме.

Этот проект медикорпорации Китая, запущенный специально в преддверии визита китайского лидера в Россию, всего за 10 дней собрал миллиард просмотров.

18 миллионов интернет-посланий про дружбу двух стран и то, что их объединяет. От кухни до архитектуры.

Вот, например, Пекинская выставка, но ведь угадываются же в шпиле черты московской ВДНХ. В общей стилистике идет и выстраивание архитектуры политических и экономических отношений — и здесь в Китае это всегда подчеркивают.

Предстоящая встреча — главная тема всех новостных выпусков. Не только потому, что проходит она в год семидесятилетия установления дипотношений. Информагентства цитируют интервью Си Цзиньпина "Российской газете". Про создание совместных высокотехнологичных производств, и рост товарооборота — по итогам прошлого года он превысил 108 миллиардов долларов.

"В условиях, когда наблюдается спад международной торговли и инвестиций, усиливается протекционизм, выйти на столь заметные результаты очень непросто. Правительства двух стран предпринимают еще более конструктивные меры, чтобы выводить товарооборот на новый рубеж и добиваться высококачественного роста взаимной торговли", — сказал председателя КНР.

Понятно, что обострение торговых споров Китая с США не останется без внимания. Вот и китайская пресса подчеркивает — тем ценнее отношения с Россией. Москва и Пекин всегда выступают против политики санкций. Ну а взаимный интерес — огромный.

Китай самый большой экспортер российских продуктов. Россия — второй по объемам партнер в области электронной коммерции. В китайском МИДе раскрыли некоторые детали встреч. И на петербургском экономическом форуме, где Китай официально главный гость, и на переговорах в Москве лидеры подпишут около 30 важных соглашений. В области транспорта и сельского хозяйства, космоса и авиации. Китай готов увеличить закупку газа, который в декабре начнет поступать по "Силе Сибири". Вместе Путин и Си запустят и новое производство китайского автоконцерна в Тульской области.

Но одной экономикой программа не ограничится. Лидеров ждут в Большом театре и даже зоопарке. В московском зоопарке лидеры посмотрят, как обживаются две большие панды, которые проведут в Москве ближайшие 15 лет.

Речь о тех самых Дин Дин и Жуи — двух пандах, которых Пекин передал Москве во время недавнего визита Путина в Китай. Это знак особого расположения, ведь панды — главный живой символ Китая. И отправляют их за границу как послов доброй воли. Есть даже термин — "панда-дипломатия", по которой можно определить китайский внешнеполитический вектор. И это — Москва.