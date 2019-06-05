"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

20 июня в "Зарядье" состоится концерт единственного в мире дуэта исполнителей на контрабасе и балалайке-контрабас Артема Чиркова и Михаила Дзюдзе.

"Короли контрабасов" – это дуэт главных "тяжеловесов" симфонического оркестра и оркестра народных инструментов: контрабаса и балалайки-контрабаса.

Музыканты-виртуозы Артем Чирков (лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы контрабасов Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии) и Михаил Дзюдзе (заслуженный артист России, единственный в мире солист-контрабас-балалаечник) объединились, чтобы продемонстрировать, как два инструмента-родственника из разных сфер могут дополнять друг друга, и какие бесконечные репертуарные возможности открываются перед ними.

"Год назад мы встретились с Артемом Чирковым и решили сделать такую программу. Когда начали репетировать, поняли, что наши инструменты просто созданы друг для друга. Мы даже не ожидали, насколько интересно, классно, они звучат вместе! Тем более с таким музыкантом, как Артем эффект был просто потрясающий. Когда я подписывал ему наш первый совместный диск, я так написал: "Лучшему от единственного", – рассказывает Михаил Дзюдзе.

"Короли контрабасов" с равным успехом играют классику, барокко, джаз, рок, поп и экспериментальную музыку, используя весь арсенал выразительных средств вплоть до электронных технологий.

Программу концерта в "Зарядье" можно назвать исключительной, ведь репертуара для дуэта контрабаса и балалайки-контрабаса как такового не существует. Все это результат работы талантливых современных композиторов, создавших оригинальные и изобретательные аранжировки пьес Баха, Вивальди, Листа, Римского-Корсакова, Бартока, Пьяццоллы, Морриконе, а также абсолютно новые пьесы, написанные специально для проекта.

Вместе с "Королями контрабасов" в концерте примут участие концертмейстер Заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова Лев Клычков (скрипка), ансамбль солистов этого коллектива, Мавжида Гималетдинова (фортепиано) и солисты оркестра национальных инструментов "Терема".

"Короли контрабасов" выступят в Малом зале "Зарядья" 20 июня в 19:00.