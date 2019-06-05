Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020. 8 июня наша команда примет в Саранске сборную Сан-Марино, а 11 июня проведет в Нижнем Новгороде встречу с командой Кипра.

В настоящее время сборная России готовится на своей базе в подмосковном Новогорске. В среду в занятиях принимали участие все 28 футболистов, находящихся в расположении команды. Все занимались в общей группе, в том числе и полузащитник Дмитрий Баринов. Во вторник игрок "Локомотива" готовился индивидуально.

На матчи со сборными Сан-Марино и Кипра были приглашены 30 футболистов. Но защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев получил травму колена. В понедельник после контрольной игры с "Чертаново" выбыл из строя полузащитник Юрий Газинский.