СК установил того, кто нанес смертельное ранение спецназовцу

Сотрудники СК России задержали еще двух человек в ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко огтметила, что на основании имеющихся данных следствием установлен нанесший смертельное ранение ветерану боевых действий. Ему предъявлено обвинение.

Как сообщалось, трагедия произошла 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. 24-летний Никита Белянкин увидел драку возле бара. Он попытался помочь и вмешался. Бывшему бойцу спецназа ГРУ нанесли удар ножом в сердце, в результате которого он скончался. Нападавшие скрылись.

СК России направило в суд ходатайство об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие работает над установлением всех обстоятельств произошедшего и роли каждого участника происшествия.