Кубанский Чикаго: подорвавший гранату кредитор скончался в больнице

В больнице скончался 52-летний житель кубанских Гулькевичей, который в ходе конфликта с задолжавшими ему крупную сумму соседями взорвал гранату. Очевидец снял на видео место происшествия.

Описанные события произошли около восьми часов вечера 4 июня на улице Луначарского. Мужчина приехал к дому 76-летней женщины, родственники которой задолжали ему около 800 тысяч рублей. В ответ на требования рассчитаться он услышал пожелания убираться восвояси, после чего достал из кармана гранату и вытащил чеку. В пылу спора он случайно обронил боеприпас, прогремел взрыв.

Больше всех пострадал сам кредитор — ему оторвало руку, позже он скончался в больнице. Ранения получили пожилая хозяйка дома, 35-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, в настоящее время они находятся под присмотром врачей.

В машине погибшего стражи порядка обнаружили еще две гранаты. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств" и "Вымогательство". Местные жители сравнили Гулькевичи с Чикаго времен Великой депрессии.