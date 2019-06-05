ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи

Федеральная служба исполнения наказания без проблем организует поездку инвестора Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, но только если поступит соответствующая просьба от Следственного комитета. Однако такого уведомления пока не приходило, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы ФСИН Валерия Максименко.

3 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль хочет видеть Калви в Санкт-Петербурге. Инвестор около 15 лет был активным игроком и приверженцем отечественного рынка. Нынешнюю ситуацию с бизнесменом Песков назвал досадной.

Напомним, дело Baring Vostok началось 13 февраля 2019 года. Через три дня Басманный суд Москвы постановил взять под стражу основателя компании Майкла Калви, а также нескольких его партнеров. Их подозревают в хищении около двух с половиной миллиардов рублей у банка "Восточный". 11 апреля американскому бизнесмену изменили меру пресечения на домашний арест.