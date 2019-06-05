"Не белоручка": мэр Омска упала в грязь во время осмотра дома

Мэр Омска Оксана Фадина на собственном опыте убедилась в неблагоустроенности города, о чем не первый год говорили местные жители. Инспектируя один из дворов в Советском районе, градоначальница поскользнулась и упала в грязь. Инцидент сняли на видео.

"Ну что, будем прыгать?" — полюбопытствовала у сопровождавших ее чиновников Фадина, но до преодоления преграды дело не дошло — мэр поскользнулась и упала в грязь, испачкав деловой костюм.

Трансляция быстро прервалась, хотя журналисты должны были стать свидетелями беседы главы города с подрядчиками, занимающимися благоустройством улиц.

"Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой", — позже с иронией отметила Фадина, которая занимает кресло градоначальника с конца 2017 года.

Сегодня же мэр пообещала решить вопрос с туалетом в Советском парке, а также установить уборные во всех местах массового скопления людей.