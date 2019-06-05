В Петербурге открылся первый официальный кукольный бордель

В самом центре Петербурга открылся досуговый центр для взрослых, в состав которого входит первый в России отель с возможностью аренды секс-кукол.

Среди них и "уникальная", как уверяют в досуговом центре, кукла Ramina ростом 160 сантиметров и весом 30 килограммов с третьим размером груди.

Аренда номера для "общения" с ней составляет 5 тысяч рублей в час, а купить ее предлагают за 200 тысяч.

Однако есть вариант и подороже — кукла Эмма с искусственным интеллектом. Общение с ней обойдется в семь тысяч за час, а с обычной куклой почти в два раза дешевле.

Основатели официального досугового центра для взрослых Dolls Hotel отмечают, что все куклы "имеют добровольную сертификацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Москве".