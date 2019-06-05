"Наполи" оценил своего защитника Кулибали в сто миллионов евро

Вице-чемпион Италии "Наполи" готов продать чемпиону Франции "Пари Сен-Жермен" своего центрального защитника Калиду Кулибали. Однако неаполитанцы выставили парижанам цену за 27-летнего футболиста.

"Наполи" не продаст Кулибали дешевле, чем за сто миллионов евро. Если "ПСЖ" согласится заплатить эту сумму, то Калиду станет одним из самых дорогих защитников мира. Парижане взяли время на размышление. Для остальных клубов, желающих приобрести Кулибали, выставлена цена от 120 миллионов евро.

"ПСЖ" видит в защитнике сборной Сенегала замену ведущему защитнику Тьяго Силве, который через год станет свободным агентом. Сам Кулибали хотел бы вернуться во Францию по семейным обстоятельствам.