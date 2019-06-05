Массовой гибелью пчел в Рязанском районе займется прокуратура

ЧП в Рязанском районе области. Там произошла массовая гибель пчел. Об этом сообщает ГТРК "Ока".

Как рассказали пасечники-предприниматели, по неизвестной пока причине в общей сложности они потеряли более сотни улей. Мор охватил несколько сел Рязанской области. Одно из предположений, высказанных пасечниками, — распыление химикатов на полях по соседству. Правда, никто пчеловодов о проведении подобных сельхозработ не предупреждал. Ведь тогда бы, как рассказал один из них, пчел необходимо было закрыть в ульях. Тем самым, их бы спасли от отравления.

О причинах случившегося станет известно после проведения специальных экспертиз. Об этом рассказали собравшимся в ветеринарной лаборатории пасечникам. По сданным ими пробам можно будет судить о том, что привело к мору медоносных пчел. С полученными результатами пчеловоды уже смогут обратиться в суд и прокуратуру.

Как известно, в мае похожая ситуация наблюдалась в Милославском районе. Там пасечники потеряли более тысячи пчелиных семей. Они отравились гербицидами.