Достигнута договоренность о новом мирном соглашении по Донбассу

На встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигнута договоренность подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и начать уже 10 июня развод сил в районе станицы Луганской.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал постоянный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что стороны могут подписать соглашение на следующей встрече 19 июня. Поясняя почему выбран участок в районе Станицы Луганской, Грызлов пояснил, что здесь с 28 мая не было зафиксировано обстрелов.

В свою очередь специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал итоги встречи внушающими оптимизм. Он отметил, что "сегодня была действительно хорошая дискуссия".