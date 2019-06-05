Джанлуиджи Буффон покинул "Пари Сен-Жермен"

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ушел из "Пари Сен-Жермен". 41-летний голкипер не стал продлевать контракт с чемпионами Франции.

Договор вратаря с клубом истекает 30 июня. "ПСЖ" был готов предложить Буффону новый контракт, но Джанлуиджи решил не подписывать нового соглашения. Один из сильнейших вратарей современности решил покинуть клуб.

Пока неизвестно, продолжит Буффон карьеру в другом клубе, или завершит выступления. Сам Джанлуиджи обещал в скором времени рассказать о своих планах.