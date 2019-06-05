Мошенники попытались вытянуть деньги у Эрнеста Мацкявичуса

Взрывной рост активности телефонных банковских мошенников, которые дозвонившись до жертвы, представляются службой безопасности вашего банка, сообщают о подозрительных действиях с вашей картой и шаг за шагом вытягивают ваши персональные данные, а за ними и деньги. Только на мой телефон за последнюю неделю звонили три раза. Последний звонок мы уже ждали.

Обычный день перед эфиром. Ведущий больших "Вестей" в 20:00 Эрнест Мацкявичус, как всегда готовился к выпуску. Как вдруг на его мобильный позвонили: "Эрнест Гедревич, здравствуйте! Вам наш сотрудник объяснил, что видна активность по вашим картам мошенническая".

Наш коллега, конечно, сразу понял, его собеседники — мошенники.

"Это был уже третий звонок за неделю и поэтому я был что называется, готов. Очень часто, когда мы делаем репортажи, нам как раз не хватает конкретных историй и конкретных записей переговоров мошенников с их жертвами. И вот повезло", — рассказал Мацкявичюс.

Мошенники, позвонившие Эрнесту, похоже, и не догадывались — с ними говорит тот, кто сам не раз рассказывал, как не стать жертвами телефонных аферистов.

"Скажите контрольную информацию, кодовое слово помните? — Да, у нас есть такое слово — "Экшн".

Шутку на том конце телефонной линии не поняли. Звонившие были вежливы, но настойчивы, пытаясь узнать кодовое слово и защитный код карты.

Когда Эрнест из жертвы сам превратился в охотника на мошенников, те, понимая, что афера не удалась, все-таки решили сорвать маски: "Я вижу, что ты нормальный мужик, не надо отнимать время, хорошо? — Вы сделали хорошую работу, я сделал свою хорошую работу".

Но так ловко обхитрить аферистов, получается далеко не у всех. Александру Скуратовичу, мошенники написали СМС — мол якобы кто-то снимает деньги с его карты. Он перезвонил сам.

"Нам нужно определить, что вы это действительно вы. Мы вам отправим код, вы его подтверждаете, и мы это заблокируем. Они вошли просто в онлайн-банк по номеру телефона, подключились к Apple Pay в 15.04, а в 15.16 уже пошли оплаты. За две минуты они сняли с меня 270 тысяч тремя платежами", — рассказал потерпевший.

Рассчитывать на компенсацию от банка в таком случае — тоже не стоит. Ведь клиент сообщает все данные злоумышленникам добровольно.

"Вот я вам по себе скажу. Мне как правило из банка не звонят и не спрашивают никакой информации. И не потому что я там работаю в Центральном банке. Я имею ввиду как обывателя. Дело в том, что первое — надо обратить внимание и задать вопрос, с какой целью такой звонок поступает и сразу же его прервать", — пояснил Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Банка России.

Мошенники, как правило знают не много. Зачатую это только фамилия, имя, отчество и дата рождения. Остальное о себе жертва рассказывает сама. Тем более, когда у получателя на экране телефона высвечивался реальный номер банка.

"При объединении усилий сотовых операторов, полиции и банковской системы, я думаю, что мы бы с этой проблемой могли бы справиться. Но я вас уверяю – эта проблема не внутри банковской системы, она внутри системы предоставления сотовой связи", — рассказал Анатолий Печатников, заместитель президента, председатель правления ВТБ.

Все специалисты в один голос утверждают — против любых, даже суперсовременных и технологичных приёмов аферистов, есть одно, но главное средство — просто быть внимательным и менее доверчивым.