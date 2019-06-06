В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day
В британском Портсмуте в среду собрались лидеры 16 государств. Главы Великобритании, США, Франции, Германии, Канады и Австралии приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию с момента второго фронта. В четверг — в день самой высадки союзных войск в Нормандии — торжества пройдут уже во Франции.
В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии. 6 июня исполнится 75 лет этой знаменитой операции под кодовым названием "Оверлорд", и будут торжественные мероприятия во Франции, но сегодня в Англию приехали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Канады и Австралии, президент Франции Эммануэль Макарон и, конечно же, здесь присутствовал президент США Дональд Трамп. Участие в этом мероприятие завершало его государственный визит в Великобританию. В Портсмуте собрались члены королевской семьи во главе с королевой Елизаветой Второй. Королеве в этом году исполнилось 94 года, она прекрасно помнит события тех лет.
Сегодня были не совсем обычные выступления. Лидеры государств со сцены зачитывали письма тех лет. Дональд Трамп прочел отрывок из молитвы президента Рузвельта.
Президент Франции Эммануэль Макрон, зачитал очень трогательное послание молодого участника Французского сопротивления, написанное им перед тем, как его казнили фашисты.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прочла прощальное письмо британского офицера капитана Нормана Скиннера, которое он отправил своим дочерям и супруге. В день высадки в Нормандии он погиб. Особое внимание сегодня уделялось, естественно, выжившим ветеранам, многие из них еще примут участие в торжественных мероприятиях во Франции. Некоторые на удивление полны сил. Один из участников тех событий — бывший десантник, американец Том Райс, ему 97 лет, уже высадился сегодня на парашюте в Нормандии.
Бросалось в глаза, что не было представителей России. По нашей информации, британская сторона решила никого из Москвы не приглашать. Так что местные политики, к сожалению, так и не смогли подняться над сиюминутным и оказались ниже исторической правды.
Все прекрасно понимают, что, несмотря на безусловный подвиг и жертвы, союзники открывали в Нормандии все-таки второй фронт, а не первый фронт и основная тяжесть войны выпала на советских людей, которые несли колоссальные, ни с чем не сравнимые потери. Западная коалиция присоединилась к ним уже на последнем этапе. Но в Великобритании все внимание в эти дни было приковано к нынешнему президенту США Дональду Трампу, чьей визит сегодня закончился и он отправился в Ирландию на переговоры с премьер-министром этой страны Лео Варадкаром.
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