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6 июня 201901:14 Евгений Нипот

В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

В Питере открылся бордель с силиконовыми "сотрудницами"

Встречайте — теперь и в культурной столице. Легальный бордель. Где клиентов обслуживают силиконовые и безжизненные модели. Депутат Милонов в ярости.

"Написал заявление по собственному желанию. Причина — личная мотивация". Мэр Нягани, что в Югре, так сообщил об увольнении своего заместителя Виктора Манухина. Подал в отставку — после весьма щекотливого скандала.

Оказался связан с неким салоном индивидуальных интим-услуг. Попросту говоря – борделем, который успешно работал в квартире чиновника. Правда, как сам уверяет — к проституции отношения никакого не имеет. Недвижимость сдавал в аренду, и просто брал ежемесячную плату "не интересуясь, что в апартаментах происходит". "Им заявление написано по собственному желанию, по личной инициативе. Причины? Личная мотивация", — заявил Иван Ямашев, мэр Нягани.

Силовикам еще предстоит во всем этом подробно разобраться. Впрочем, в мире современных технологий для рынка продажной любви есть и вполне законные предложения. По крайней мере, организаторы нового так называемого "легального борделя" в Санкт-Петербурге работают максимально прозрачно. Речь об отеле, в котором услуги интимного плана предлагают секс-куклы. А точнее, их владельцы. Формально такой бизнес вроде бы не запрещен, однако — есть желающие разобраться со стартапом самым радикальным образом. Депутат Госдумы Виталий Милонов вот пообещал, что у создателей отеля "земля будет гореть под ногами. А мы, естественно, в этом поможем ".

Они решили открыть свой дом терпимости. Без блэк-джека, но с куклами. Лучших своих работниц презентовали на пресс-завтраке. Правда, посетившие его журналисты говорят: ели мало, аппетит куда-то пропал. Пишут, что девушки пугали неестественно изогнутыми пальцами, а в массажном режиме издавали звуки, похожие на работу станка. "Нам сказали, что слабое их место – пальцы, они неестественно выгибаются, я потрогала кожу – мне напомнила силиконовые стельки", — смеется Вероника Перминова, руководитель фотослужбы издания "Мойка78".

Владельцы заведения говорят, что их силиконовые дивы пользуются спросом – в Москве такой кукольный домик работает уже год. Появление второго, да еще и в Петербурге, до глубины души возмутило уроженца города, депутата Госдумы Виталия Милонова. "Речь идёт об обыкновенной антисанитарии. Где гарантия, что секс-аппарат подвергнут нормальной дезинфекции, или хотя бы просто качественно вымыт? Законодательно сдача в аренду секс-игрушек никак не регулируется", — негодует Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

Юристы подтверждают – в законодательстве прописан запрет на проституцию, но бездушные куклы под него не подпадают. "На сегодня имеется пробел в данной области – проституция запрещена в плане лиц – это административная ответственность, и организаторы притонов – уголовная ответственность. Но здесь должно фигурировать физическое лицо, оказывающее секс-услуги", — пояснил Сергей Алексеев, член ассоциации юристов России.

Вроде бы — нет лица, нет преступления. Организаторы центра нестандартных развлечений отвергают и возможность передачи инфекций через их искусственных девушек. Мол, дезинфекция такая, что ни один вирус и микроб не выживет. Возвращать куклам девственную чистоту сотрудников заведения учили европейские коллеги. "Наши сотрудники прошли жесткую стажировку в Испании, им все объяснили и показали. Препараты соответствуют всем европейским нормам, подходят нам", — заверил Дмитрий Александров, основатель досугового центра для adult-рынка.

Но медики предупреждают – процесс очистки силиконовых див в России никак не нормирован. Собственно, вся процедура стерилизации, остается исключительно на усмотрении фирмы. И халатность или ошибка сотрудника может привести к серьезным последствиям. Для клиентов. "Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис — не говорим о более простых заболеваниях, которые лечатся легко – трихомониаз и гоннорея, хотя в принципе, если эти бактерии останутся на кукле, и не будет должным образом она обработана, можно получить и эту инфекцию тоже. Не нужно сбрасывать со счетов человеческий фактор", — предупреждает любителей развлечений Юлия Лекомцева, врач-дерматовенеролог.

Сеть таких домов, как видим, продолжает расти – следующие могут появиться в Сочи и Екатеринбурге. Если у кукловодов раньше не загорится земля под ногами из-за гнева депутата Милонова.

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