В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов. Под видом молочной продукции они запустили в торговую сеть крупную партию продуктов на основе растительных жиров.

Злоумышленники зарегистрировали в Волгограде фирму и арендовали несколько складов, отмечает телеканал "Россия 24". Они наклеивали на упаковки поддельные этикетки и оптом поставляли фальшивки в крупные сетевые магазины, столовые и пекарни.

Во время обысков было изъято более 4 тонн продукции. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы изъять ее из оборота.

"По имеющейся информации, только за последние четыре месяца сообщники получили в результате противоправной деятельности доход в размере 33 миллионов рублей. В отношении шести работников данной организации ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ", — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.