Ситуация в Судане ухудшается. ООН отзывает своих сотрудников из страны

ООН временно отзывает часть своих сотрудников из Судана. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на представителя организации. Вывести персонал решили в связи с обстановкой в республике.

В понедельник армия приступила к разгону палаточного лагеря в столице, в результате погибли по разным данным от 46 до 100 человек. Первую информацию даёт официальный минздрав, а вторую — так называемый оппозиционный комитет оппозиции. В больницах до сих пор сотни человек, отмечает телеканал "Россия 24".

На этой неделе глава переходного военного совета рассказал, что выборы в Судане пройдут в течение 9 месяцев, а ещё объявили о создании временного правительства. В начале апреля в результате военного переворота свергли президента Омар аль-Башира. С тех пор стране — беспорядки.