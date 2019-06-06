Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды. СКР обнародовал кадры задержания.

В превышении должностных полномочий чиновника регионального правительства обвинили заподозрили из-за незаконных сплошных санитарных рубок в госзаказнике "Туколонь" Казачинско-Ленского района. Ранее в рамках этого дела были привлечены к уголовной ответственности заместитель Шеверды, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог "Центра защиты леса Иркутской области". По версии следователей, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей.

В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику грозит от трех до 10 лет лишения свободы.