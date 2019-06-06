Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами

Мобильное приложение для знакомств Tinder пообещало помогать российским спецслужбам и предоставлять необходимую информацию в случае, если она поможет раскрыть преступление.

Что касается рядовой переписки пользователей, которая не имеет отношения к нарушениям закона, то она никому не интересна. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральная служба безопасности потребовала у "Яндекс" предоставить ключи шифрования от ее сервисов " Почта" и " Диск". В ФСБ ситуацию комментировать отказались, а в компании заявили, что строго соблюдают российское законодательство.

Напомним, весной 2017 года Роскомнадзор обратился к руководству Telegram с требованием предоставить данные о компании. Глава мессенджера Павел Дуров отказался сотрудничать с РКН, после чего было объявлено о блокировке приложения на территории России.