В Томске построят один из самых современных межвузовских кампусов
В Томске построят многофункциональный межвузовский кампус. Соответствующее соглашение глава Томской области заключил с Минобрнауки России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Современный студенческий городок построят в рамках нацпроекта "Образование" при использовании практики государственно-частного партнерства. По предварительным данным, новый кампус будет рассчитан на 20 тысяч мест. Студгородок станет одним из самых современных объектов для всех шести госуниверситетов города.
"Томск является официальной студенческой столицей России. Также он стал единственным городом в стране, в котором градообразующая роль отдана научно-образовательному комплексу. При помощи Министерства науки и высшего образования РФ и "ВЭБ.РФ" мы сможем создать не просто один из самых современных межвузовских кампусов, но сделаем серьезный шаг по развитию Томска в качестве города-университета, где учатся студенты почти из 80 стран мира и 78 российских регионов, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
После заключения договора губернатор области и министр науки и высшего образования РФ провели дополнительное совещание по вопросам создания в области научного центра мирового уровня, а также подготовку томских вузов к приемной кампании.
Напомним, в общем на создание в стране дополнительных 77 тысяч мест для научно-педагогических работников и студентов к 2024 году направят более ста миллиардов рублей. Еще восемьдесят планируют привлечь за счет бюджетных инвестиций.
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