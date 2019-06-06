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6 июня 201918:02 Мария Свешникова

Крис Хемсворт: я стер бы из памяти фильмы, на которых вырос

фото: Олег Никишин

В 1997-м году в мировой прокат вышел фильм "Люди в черном". Используя сверхмощное оружие, стильные черные костюмы и очки, Томми Ли Джонс и Уилл Смит ступили на тропу войны с межгалактическим злом. Они были сотрудниками секретного правительственного агентства "Люди в черном" ("ЛвЧ"), а потому обладали огромными полномочиями. Например, имели право стереть у обычных людей память.

Спустя 22 года "ЛвЧ" распространило свое влияние на всю планету, но и отребье со всей Вселенной не теряло времени даром. И, кажется, в агентстве у них появился союзник. Так что сегодня уберечь человечество и весь мир от смертельной угрозы поручено опытному агенту Эйч (Крис Хемсворт) и абсолютному новичку в этом деле — М (Тесса Томпсон). Роли в картине получили Эмма Томпсон, а также Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон, Кумэйл Нанджиани.

"Люди в черном: Интернэшнл" в прокат выйдут 12 июня. Представить фильм поклонникам и журналистам в Россию приехали Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

И вопросы им задавались самые разные. В первую очередь, о мечте. Мечте сниматься в кино. Конечно, в "Людях в черном". Тесса Томпсон ответила за обоих: "Оказаться в фильме такого масштаба – фантастика. Но я никогда не думала о возможности в нем сниматься. Когда вышел первый фильм, нам с Крисом было по 14 лет. Сюжет поражал вымыслом и изобретательностью, и он идеально лег на подростковое сознание. Мы на нем выросли, но и мечтать не могли о том, что когда-то будем сниматься в продолжении. Я всегда обожала Уилла Смита и то, что он после этого фильма из исполнителя рэпа превратился в звезду мирового кинематографа, для меня было очень важно".

Во-вторых, актеров спросили о нейтрализаторе, стирающем память. Стоит ли его изобрести и как использовать в мирное время. Крис ответил, что он бы хотел забыть все фильмы, на которых вырос, поэтому стер бы их из своей памяти, чтобы заново испытать радость первого просмотра и узнавания. "Есть фильмы, которые я посмотрел 10-15 раз, и я до сих пор их люблю. Но новизна впечатлений ушла, а так бы хотелось снова удивиться тому, что происходит на экране".

А Тесса то ли пошутила, то ли ответила серьезно, что она бы "стерла из памяти отдельные эпизоды своего карьерного пути и некоторых людей".

Но не нейтрализатором единым живы агенты "ЛвЧ": создатели фильма оказались горазды на выдумку сверхсовременного оборудования. Кое-что явно могло бы каждому актеру пригодиться в обычной жизни. Но что выбрать?

Хемсворт не смог удержаться, чтобы не помечтать о приобретении некоторых из них для обихода: "У нас был очень крутой Lexus. В нем были всевозможные устройства для сражений и поездок. Он умел летать. И старый добрый Jaguar . На первый взгляд, классика, но оружие внутри было ультрасовременное. И то, что из выхлопной трубы или из зеркала можно было достать пушку, это было шикарно".

"Да, Jaguar был отличный. Я бы его взяла. Оружие мне без надобности, а вот летающий автомобиль очень бы пригодился: живу в Лос-Анджелесе, и это сильно сэкономило бы время на перелетах и поездках в пробках", — поддержала напарника Тесса Томпсон.

Некоторые вопросы казались шутливыми, да и сюжет фильма к этому располагал. Но ответы на них были вполне серьезными. Ваши герои путешествуют по всеми миру и везде встречают пришельцев. Вы верите в инопланетян, магию, привидений, спросили журналисты актеров. Тесса призналась, что ее "мама видела призрака, а сама она верит в колдовство".

Да и Крис без сяких сомнений ответил положительно, припомнив необъяснимую историю, связанную с его семьей: "Конечно, есть. Я верю в то, во что хочу верить. А я верю, что за пределами нашего мира есть что-то огромное, неведомое. Нас окружает Вселенная, которую мы еще не понимаем и не исследовали. Не исключено, что за пределами нашего осязаемого мира есть сверхъестественное. У каждого человека происходили вещи, заставляющие его сомневаться в реальном мире. Сам я никогда не видел призраков, но лет шесть назад мы снимали в Лондоне дом, перестроенный денник (Прим.ред. — Помещение для содержания без привязи крупных животных) постройки XIV века. Однажды моя дочь двух лет смотрела в окно и вдруг сказала: "Смотри, лошадь". Я выглянул, но там никого не было".

Журналисты не могли пропустить того факта, что в команде "ЛвЧ" появилось немало женщин. Крис неожиданно парировал: "Как и первый фильм, наша картина очень современная. Она соответствует тому, что происходит сегодня в мире. Климат, культура, взаимоотношения между людьми – в нем показано все. И очень правильно, что сегодня во главе команды стоит женщина (Эмма Томпсон)".

Тесса улыбнулась: "Я согласна с Крисом. И мне очень нравится, что он отвечает на вопросы о феминизме и силе женщины, обычно эти вопросы достаются на мою долю. Но я тоже отвечу. Я верю, что когда-нибудь мы увидим мир, спокойно реагирующий на то, что женщина встает во главе любой структуры. Но говорить об этом надо начинать сейчас. Наш фильм о том, что надо задавать вопросы обо всем, ведь мир может оказаться совсем другим. Мы можем сосуществовать с остальными, даже не понимая их и даже если они отличаются. И мне очень нравится эта идея. Это часть ДНК фильма".

Актерам "припомнили", что они не впервые работают в одной команде. Но выяснилось, что им обоим это очень нравится. "Нам очень здорово сниматься вместе. Когда сразу устанавливается понимание, не надо привыкать и догадываться. Мы оба любим, когда на съемках весело. И с каждым новым фильмом нам все легче работать вместе, когда с первых секунд понимаешь партнера, не надо подбирать его ритм – сильно облегчает дело", — ответил актер, а Тесса продолжила его мысль: "Мы общаемся и вне съемок – нам интересно друг с другом. История Голливуда знает немало мужчин и женщин, работающих в десятках фильмов вместе. И мне бы тоже хотелось работать с Крисом долгие годы. Он добрый, веселый человек и высокопрофессиональный универсальный актер. Это такое удовольствие смотреть, как его талант раскрывается на съемочной площадке. Мне бы хотелось сняться в драме. Например, о судьбе Валькирии и Тора из "Мстителей". Или снять о них романтическую комедию: они живут в Нью-Йорке, снимают там квартиру, платят аренду и пытаются встроиться в обычную жизнь обычных людей".

Под конец встречи снова вернулись к мистическому — как без этого в фильме, где происходят загадочные, необъяснимые порой события. Актеров спросили о тайных знаках и указующих перстах на то, что им обязательно надо сниматься в "Людях в черном: Интернэшнл".

Крис Хемсворт ответил, что он не верит, будто "в жизни все предопределено, но надо учиться выбирать самое главное, оценивать все за и против. Иногда ты хочешь сниматься, но что-то не складывается. Так было с "Людьми Х". Но потом я понял, что если бы я подписался на съемки в них, мне не стать Тором. Не сниматься в "Людях в черном".

И добавил: "Какая-то волшебная сила действительно ведет тебя по пути туда, где надо оказаться. Она очень нежно и аккуратно в нужном направлении направляет людей, которые много трудятся, много вкладываются. Она добавляет им от себя удачу. И все получается".

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