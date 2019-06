Папа Римский изменил "Отче наш"

Папа Римский Франциск одобрил новый перевод с латыни на итальянский текста главной христианской молитвы "Отче наш".

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала Генеральная ассамблея Итальянской епископской конференции, сообщив, что предстоятель Римско-католической церкви одобрил третье издание "Римского миссала" на итальянский язык".

Теперь вместо фразы "не введи нас во искушение" (non indurci in tentazione) будет использоваться "не оставь нас искушению" (non abbandonarci alla tentazione)​​​.

Отмечается, что новый текст молитвы Генассамблея одобрила на предыдущем заседании, состоявшемся в ноябре 2018 года, завершив тем самым 16 лет обсуждений и теологических исследований. Представители Римско-католической церкви пришли к выводу, что слова Иисуса, сказанные на арамейском языке, были искажены при переводе на греческий и другие европейские языки.

Сам понтифик в конце 2017 года назвал "нехорошим" перевод молитвы "Отче наш" на английский. По мнению Франциска, можно подумать, что Бог провоцирует на искушение. Таким образом, в новом переводе "Отче наш" на итальянский содержится просьба к Господу не позволить верующему поддаться и предаться искушению.