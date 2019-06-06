Путин призвал ядерные державы задуматься над коллективной безопасностью на планете

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум, уже в 23-й раз собравший ведущих мировых бизнесменов, экспертов и политиков. В город приехал и Владимир Путин. Он уже встретился с инвесторами и пообщался с прибывшими на форум зарубежными лидерами. Но первым в графике президента был традиционный разговор с руководителями мировых информагентств. Путину спрашивали и о глобальных проблемах, и об отношениях с США, и о Венесуэле, Иране и других острых вопросах мировой повестки.

Санкт-петербургский международный экономический форум без политики никогда не обходится. А как иначе если в Россию в эти дни съезжаются президенты премьеры министры со всего мира? Неудивительно что и у прессы интерес колоссальный — около 2000 журналистов аккредитованы и традиционно Владимир Путин приглашает в Константиновский дворец главных редакторов крупнейших мировых СМИ.

Редкая возможность увидеться и поговорить представителям редакций, чьи точки зрения диаметрально расходятся. Мило беседуют главред американского Associated Press и руководитель главного новостного агентства Ирана. А ведь Вашингтон сейчас прямо угрожает Тегерану применением силы, в мире вообще все больше конфликтов. Почему на планете не становится безопасней — спрашивают Путина в первую очередь.

"Если мы посмотрим на стены, на фрески, вот здесь наверху, и здесь то же самое, кругом война. К сожалению, так было всегда. Правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир. И лучше бы до конфликтов не доводить. Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом. А после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз. Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому что он был таким приспособленцем, он исходил из реалий, умный человек был. Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе", — отметил президент России.

Из периода холодной войны, когда ядерные державы были на грани, человечество смогло извлечь уроки. Москва и Вашингтон подписали целый ряд договоров, позволивших ограничить и гонку вооружений и снять напряженность на планете. Но сейчас важнейшие документы рвут один за другим.

"Вот наши американские партнеры взяли и вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто то, так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности. И очень серьезный шаг. Теперь вот говорим о прекращении по сути тоже в одностороннем порядке участия наших партнеров американских в Договоре об ограничении и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но в первом-то случае хотя бы вели себя по-честному. Просто вышли в одностороннем порядке, и все. А во втором, видимо, понимая, что нужно нести будет за это ответственность, пытаются свалить на Россию. Сейчас вот у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Но мы можем не продлевать. У нас наши новейшие системы такие, что обеспечат безопасность, гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. А в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть ядерное оружие. Вот прямо постоянно", — подчеркнул Путин.

Ядерное оружие — забота не только ядерных держав. Оно может стать угрозой всему человечеству и задуматься над вопросом ядерной безопасности тоже стоит всем вместе, отметил Путин. Разумеется, ядерные державы свою ответственность перед миром понимают. Не зря во время редкого, но все же общения Путина и Трампа тема будущего договоров все же в центре внимания.

"Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать, потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели. Но я с ним полностью согласен. Вот приезжал госсекретарь к нам, мы с ним встречались в Сочи. Примерно в таком же ключе высказывался. Но если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе. нужно привлекать все ядерные страны, создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, ну вот это и может быть светом в конце тоннеля", — считает глава государства.

Встреча с главными редакторами стала первой в рабочей программе президента на петербургском форуме. А его главный лозунга в этом году — обеспечение устойчивого развития. Владимир Путин рассказывает журналистам о нацпроектах, которые запустила страна. Москва рассчитывает, что и иностранные инвесторы в них поучаствуют. Это несмотря на то, что по данным прошлого года в стране зафиксирован отток капитала.

"Не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, по-моему, 66 миллиардов. Но положительное сальдо торговых операций, 131 миллиард. Она с лихвой перекрывает вот эту утечку. А потом, потом еще идет и возврат этих капиталов. Я недавно с британским бизнесом встречался, с немецким, французским, с итальянским, здесь будет много контактов. Мы стараемся их слышать, слушать и соответствующим образом реагировать по поводу изменения условий их работы здесь. Вот на это мы тоже очень рассчитываем, на то, что наши потенциальные партнеры будут и дальше продолжать здесь активно работать", — рассказал президент РФ.

По независимым международным оценкам в деловом рейтинге Россия за последние годы поднялась со 120 на 31 место. Дух соревновательности многим за столом близок — журналисты увлекаются спортом. Исполнительный редактор агентства Bloomderg еще и боксер.

"Тайский бокс научил меня тому, как контролировать страх, как справляться с ним, но я не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг", — сообщила Розалинд Мэтисон.

"Ну, во-первых, хочу сказать, что я бы не пошел с вами на ринг сам, не потому, что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, я готов с вами выйти, и поработать, но здесь у меня будут конкурентные преимущества, я вас уверяю", — ответил Путин.

Собеседница держит удар и спрашивает Путина о нефти, которой, по её словам, так важна для российской экономики. Журналистку экономического издания интересует, будет ли Москва наращивать добычи углеводородов, от этого ведь зависит стоимость барреля.

"Российская нефтеперерабатывающая промышленность сама не заинтересована в очень высоких ценах на нефть. Средняя цена в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает", — ответил Путин.

Они беседовали почти три часа, а во дворец уже съезжались иностранные президенты для двусторонних встреч с российским коллегой.

Румен Радев, президент Болгарии — статный генерал. До недавнего времени военный лётчик, летавший на истребителе Миг-29. Возглавив страну, он сразу заявил о желании восстанавливать отношения с Россией. Начал с активизации в торговли — товарооборот на 3%, но все-таки подрос.

"В целом по абсолютным цифрам мы могли бы добиться, конечно, гораздо большего, но что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов, начала, по сути, вновь работать межправкомиссия. Всё это даёт основания полагать, что мы используем не используемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям", — отметил Путин.

"В сфере газовых поставок и транзитов у нас также долголетнее партнёрство. Я бы хотел ознакомить вас более подробно с тем, что Болгария продолжает модернизировать и расширять газотранспортную систему", — подчеркнул Радев.

Болгария, похоже, жалеет, о том, что при прошлом президенте под воздействием ЕС отказалась от строительства на своей территории газопровода из России.

Сотрудничество в энергетической сфере Путин обсудил и со словацким премьер-министром. Принимал российский лидер и главу кабмина Армении. Никол Пашинян тоже приехал на форум в Санкт-Петербург.

В первый день работы форума Владимир Путин переговорил и с его главными действующими лицами — бизнесменами. 40 человек за столом. Главы фондов, ведущие инвесторы планеты. С ними работает Российский фонд прямых инвестиций — уже удалось привлечь свыше 1,5 триллиона рублей. На встрече глава государства дал информацию из первых рук. Россия — перспективная площадка для вкладов.

"Целый ряд компаний и инвестиционных фондов совместно с РФПИ уже направили средства в развитие медицинских центров, и предприятия фармацевтического отрасли, в строительство, в реконструкцию важнейших основных магистралей и так далее. Причем эти проекты детально просчитаны и хорошо структурированы и главное выгоду от них получат и государства, и общества, ну и сами инвесторы", — проинформировал Путин.

"Многим инвесторам очень нравится модель РФПИ. То, что государство не просто расходует свои средства, а инвестирует с доходностью. То, что на каждый рубль мы привлекаем 9 рублей от наших партнеров. И помогаем нашим компаниям выходить на зарубежные рынки", — пояснил Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Нынешний форум как никогда представительный — больше 17 тысяч участников. Есть надежда, что и количество соглашений, подписанных в эти дни, тоже будет рекордным.