Число жертв ДТП с участием туристического автобуса в Дубае возросло до 17

Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса в Дубае возросло до 17 человек — еще две женщины скончались в больнице, сообщает полиция эмирата.

Авария произошла днем 6 июня на улице Шейха Мохаммеда бин Заеда. Судя по фотографиям с места, водитель не совладал с управлением и наехал на разграничитель, после чего следовавший на высокой скорости автобус с оманскими номерами опрокинулся и по инерции преодолел еще около пяти метров.

В салоне, по предварительным данным, находился 31 пассажир, 17 из них погибли, трое получили серьезные травмы, в том числе 50-летний водитель. Как сообщила радиостанции "Вести FM" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, люди возвращались из Омана в Дубай после празднования Ураза-байрама, россиян среди них не было.

Полицейское управление эмирата принесло соболезнование родственникам погибших.