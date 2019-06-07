Дублинцы в насмешку над президентом США запустили в небо "Малыша-Трампа"

Тысячи жителей Дублина вышли на митинг против президента США Дональда Трампа. Они раскритиковали американского лидера за визит в Ирландию и скандировали: "Тебе тут не рады". Досталось Трампу и за отрицание глобального потепления, передает телеканал "Россия 24".

Чтобы особенно позлить хозяина Белого дома, демонстранты надули воздушный шар под названием "Малыш-Трамп". Его уже несколько раз запускали в Лондоне во время визитов президента США.