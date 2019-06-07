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Конфликт в Сирии 56 минут назад
7 июня 201905:44
Бойцы сирийской армии отбили атаку террористов на вертолетную базу
Террористы из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) совершили нападение на вертолетную базу в провинции Хама. Для этого, в частности, использовался дрон. Бойцы сирийской армии успешно отразили атаку. Зенитчики сбили беспилотник, передает ТАСС.
Ранее боевики обстреляли из минометов город Мухрада на северо-западе Хамы. Также они выпустили снаряды по селениям Телль-Мильх, Хаялейн и Джбейн. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступило.
Сирийская артиллерия нанесла ряд ответных ударов. Были уничтожены несколько реактивных установок боевиков, а также три бронемашины и 7 военно-транспортных средств. Также террористы понесли потери в живой силе.
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