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Brexit 29 минут назад
Есть ли жизнь после Терезы Мэй: 11 претендентов на замену
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает пост лидера консерваторов. Партия готовится к выборам нового главы. По данным соцопросов, самые высокие шансы у бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона.
Прошло две недели с того момента, как Тереза Мэй вышла на крыльцо, чтобы заявить о своей отставке. Сегодня она покидает пост председателя правящей консервативной партии. Консерваторы теперь уже официально должны выбрать себе нового лидера, который станет премьер-министром страны.
На вакантное место сейчас 11 претендентов. Самый эффектный из них Борис Джонсон — бывший министр иностранных дел. По недавним опросам, он может собрать свыше сорока процентов голосов.
На пятки Джонсону наступают два действующих министра и один бывший — это глава департамента отвечающего за Brexit, 45-летний Доминик Рааб, он на втором месте. За ним идет министр охраны окружающей среды Майкл Гоув. Три года назад он уже проявил себя, когда Джонсон первый раз выставлял свою кандидатуру на пост премьера. Гоув был тогда руководителем его избирательного штаба, но в решающий момент не просто отошел в сторону, но еще и выдвинул на главный пост себя самого.
Замыкает эту четверку конкурентов Джереми Хант, сейчас он занимает пост главы британского МИД. На днях имел возможность лично познакомиться с американским президентом Дональдом Трампом.
"У меня есть план, как осуществить Brexit. Я уверен, что мы сумеем достичь соглашения, мы найдем правильный подход к переговорам и заключим сделку до конца октября", — сказал Хант.
Впрочем, как показывает опыт предыдущих внутрипартийных выборов, далеко не всегда побеждают те, кто держится в начале списка. К тому же раньше никогда не было такого богатого выбора — максимум 5 кандидатов.
Голосование будет проходить в несколько этапов. C 13 по 20 июня депутаты-консерваторы должны определить двоих финалистов, после чего их судьбу будут решать все члены партии. Ожидается, что имя победителя будет объявлено в 20 числах июля.
До этого срока Тереза Мэй будет продолжать работать в должности премьер-министра. В этом качестве, по всей видимости, уже последний раз она встретилась с европейскими коллегами на торжествах в Нормандии. Ее по-своему утешил президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что лидеры приходят и уходят, но остаются их достижения. Чего добилась Тереза Мэй, кроме своей отставки — пока вопрос открытый.
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