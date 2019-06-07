Мать убила свою дочь и свалила вину на умершего от пьянства сожителя

В Омске, по версии следствия, пьяная мать затолкала в рот своей двухлетней дочери несколько кусков хлеба — девочка задохнулась и умерла.

Инцидент произошел 9 мая в доме на улице 33 Северная — 27-летняя мать с двумя своими детьми находилась в гостях у своего сожителя. Вместе они праздновали День Победы. Женщине не понравилось, что ее двухлетняя дочь накрошила во время еды, и она затолкала в рот девочке несколько кусков хлеба. Ребенок задохнулся и умер.

Спустя пару дней мать вернулась домой без дочки, никак не объяснив своим родственникам отсутствие девочки. В минувший четверг в полицию о пропаже ребенка заявила знакомая семьи, после чего сотрудники задержали подозреваемую.

"На полу возле кровати она батон весь раскрошила, и он начал хлеб в нее запихивать", — на допросе задержанная валила всю вину на своего сожителя. По словам женщины, убедившись в смерти девочки, ее собутыльник тело девочки в сумку и унес неизвестно куда. Через 10 дней, 19 мая, он умер в больнице от алкогольной интоксикации.

Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета установили, что подозреваемая говорила неправду. "Вышеуказанные действия, приведшие к смерти ребенка, совершила задержанная", — сообщили в МВД Росии по Омской области. Тело девочки пока не найдено.