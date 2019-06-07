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Ситуация в Донбассе 25 минут назад

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7 июня 201912:24

Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом

Дипломатическая позиция украинской стороны по прекращению огня в Донбассе и возвращению удерживаемых лиц неизменна, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом украинские вооруженные силы будут жестко отвечать на ситуацию. Такая реакция последовала на заявление ВСУ гибели в Донбассе двух украинских военнослужащих и ранении еще восьми.

При этом Донецк заявил об обстреле с украинских позиций своей территории у Горловки из 122-миллиемтровых артиллерийских орудий, сообщает ТАСС. Украинские военные из полка "Азов" предприняли попытку прорыва, пояснили в народной милиции ДНР. Атака 30 бойцов "Азова" была отбита ополчением. В Донецке отметили, что группа из 30 националистов была своевременно обнаружена наблюдателями.

"Противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях. Потери радикалов составили двое убитых и девять раненых, — привел свои данные представитель народной милиции. – Эта провокация осуществлялась по прямому указанию командующего операцией объединенных сил Украины Александра Сырского, который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского".

Донецк призвал международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

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